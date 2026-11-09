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Violencia urbana en Tartagal: Una persona mayor falleció tras una pelea callejera

Por el hecho hay dos detenidos a disposición de la justicia y dos prófugos.

Salta Hoy

09 / 11 / 2026

 

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[Foto gentileza FM Alba]

Una persona mayor de edad falleció en la madrugada de hoy en la vía pública frente al barrio Centro de la ciudad norteña de Tartagal. 

Ocurrió tras una pelea entre varias personas que presuntamente consumían bebidas alcohólicas. 

"Dos involucrados se dieron a la fuga, mientras que hay dos personas puestas a disposición de la justicia y la Brigada de Investigaciones trabaja en el caso", confirmó la comisario Noelia Estrada, jefa de Prensa de la Policía de Salta. 

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