“El discurso del Papa fue muy adecuado”

“Como todo el mundo escuché el mensaje de León XIV y creo que fue muy adecuado”... “Yo sostengo que si una persona cayó en la pobreza monetaria o estructural debe ser ayudado por el Estado”, expresó Gastón Carrazán, economista y director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Unsa y docente de Ucasal.

En otra línea, el economista indicó que se observa en la economía argentina un escenario con la característica de enfriamiento. “Estamos en piloto automático, sin consumo sin producción”, sostuvo.

Finalmente, Carrazán expresó que uno de cada cuatro argentinos tiene una combinación de trabajos, uno formal y otro informal, con el que puede comprar la canasta básica.