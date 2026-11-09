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Conducción: Miguel Ángel Cáseres

 

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El Papa destacó a la familia como pilar de fe y renovación en su misa en Argentina

La misa de esta mañana se celebró ante 2 millones de personas en el Monumento a los Españoles, en el cruce de las avenidas del Libertador y Sarmiento, en el barrio porteño de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires.

Argentina

09 / 11 / 2026

 

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Durante su conmovedora homilía, el Sumo Pontífice centró su mensaje principal en la familia, destacándola no sólo como el núcleo fundamental de la sociedad y la cultura argentina, sino como el verdadero "templo donde habita el espíritu" y la primera escuela de los seguidores de Cristo.   

León XIV advirtió contra la tentación moderna de negociar con Dios bajo la lógica de "dar para tener" y recordó que, en medio de las fragilidades, crisis sociales, la violencia doméstica y la precariedad laboral que afectan a tantos hogares, la palabra de Dios brilla con esperanza. 

El Papa enfatizó que Dios está en medio nuestro y que la familia, fundamentada sobre la roca que es Cristo, posee la gracia necesaria para convertirse en semilla de auténtica renovación y en un refugio protector frente a las tormentas de la época. 

Finalmente, el Sumo Pontífice exhortó a las familias a abrir las puertas de sus casas al Señor, a mantener vivo el diálogo cotidiano a través de los gestos sencillos de fe y a sostener con entusiasmo su misión evangelizadora en comunión con toda la comunidad eclesial.

En una parte del mensaje, León XIV recordó la figura del Papa Francisco.

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