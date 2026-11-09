El Papa destacó a la familia como pilar de fe y renovación en su misa en Argentina

Durante su conmovedora homilía, el Sumo Pontífice centró su mensaje principal en la familia, destacándola no sólo como el núcleo fundamental de la sociedad y la cultura argentina, sino como el verdadero "templo donde habita el espíritu" y la primera escuela de los seguidores de Cristo.

León XIV advirtió contra la tentación moderna de negociar con Dios bajo la lógica de "dar para tener" y recordó que, en medio de las fragilidades, crisis sociales, la violencia doméstica y la precariedad laboral que afectan a tantos hogares, la palabra de Dios brilla con esperanza.

El Papa enfatizó que Dios está en medio nuestro y que la familia, fundamentada sobre la roca que es Cristo, posee la gracia necesaria para convertirse en semilla de auténtica renovación y en un refugio protector frente a las tormentas de la época.

Finalmente, el Sumo Pontífice exhortó a las familias a abrir las puertas de sus casas al Señor, a mantener vivo el diálogo cotidiano a través de los gestos sencillos de fe y a sostener con entusiasmo su misión evangelizadora en comunión con toda la comunidad eclesial.

En una parte del mensaje, León XIV recordó la figura del Papa Francisco.