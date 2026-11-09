La Policía sancionó a 139 conductores por alcoholemia positiva durante el fin de semana

El Ministerio de Seguridad, a través de la Subsecretaría de Seguridad Vial, lleva adelante la planificación y supervisión de las acciones preventivas que se desarrollan durante los fines de semana en distintos puntos de la provincia, con la finalidad de reforzar la prevención y promover el cumplimiento de las normativas de tránsito.

En ese marco, la Dirección General de Seguridad Vial de la Policía de Salta ejecutó controles vehiculares y de alcoholemia en rutas provinciales, nacionales y sectores estratégicos de la provincia. Durante el fin de semana se controlaron 13614 vehículos y se realizaron 9016 test de alcoholemia.

Como resultado de los controles, se registraron 1793 infracciones por distintas irregularidades. Asimismo, 139 conductores fueron sancionados por alcoholemia positiva.

Además, se detectaron irregularidades vinculadas a la documentación vehicular, vehículos con pedido de secuestro y personas con pedidos de captura, entre otras intervenciones.

La Policía de Salta continuará con los controles preventivos en distintos puntos de la provincia para promover una circulación segura y el cumplimiento de las normas viales.

