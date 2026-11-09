Noviembre: mes de homenaje y concientización por las víctimas de siniestros viales

El Ministerio de Seguridad, a través del trabajo articulado de la Subsecretaría de Seguridad Vial, llevará adelante un cronograma de actividades en el marco del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros Viales, que se conmemora el tercer domingo de noviembre.

En el marco del proyecto “Una Estrella Amarilla por la Vida”, el 11 de noviembre a las 17, en la base de la Dirección General de Seguridad Vial de barrio El Huaico, se realizará la entrega de insignias de Estrellas Amarillas al cuerpo infantil de la Unidad Especial, con el acompañamiento de los integrantes de PAVICEI. Será en reconocimiento a su compromiso con la promoción de conductas responsables y la construcción de una cultura vial basada en el respeto y la protección de la vida.

El 12 de noviembre se concretará una jornada intensiva de capacitación y sensibilización, con la instalación de stands de distintas áreas que trabajan en materia de Educación Vial, en la Plazoleta IV Siglos, de 9 a 12.

Participarán las áreas de docencia y formación de las Unidades Especiales de la Policía, como Criminalística, Bicipolicías y Seguridad Vial, además del SAMEC, PAVICEI y Tránsito de la Municipalidad de Salta. En la oportunidad también se repartirán lazos amarillos y se concientizará sobre el significado de la Estrella Amarilla.

Para el 15, fecha establecida como el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros Viales, que se conmemora cada tercer domingo de noviembre, los integrantes de la Fundación Padres de Víctimas de Conductores Ebrios e Irresponsables (PAVICEI) organizarán un acto recordatorio junto a las autoridades de la Subsecretaría de Tránsito y Seguridad Vial del municipio.

El mismo se realizará en el monumento “Brotes de una Conciencia”, ubicado en avenida Paraguay al 2700, a las 10, con la participación de autoridades provinciales, familiares y entidades que acompañan el trabajo preventivo vial.

Las acciones continuarán el 17 de noviembre, en el mismo horario, en avenidas Bicentenario y Entre Ríos, donde se concientizará sobre los peatones como víctimas fatales.

Las actividades finalizarán el 24 de noviembre en el ingreso a la puerta principal del Hospital San Bernardo, donde se instalará un stand para difundir mensajes preventivos enfocados en las víctimas fatales en bicicleta.

Cada una de las actividades permitirá el intercambio de experiencias con la comunidad y potenciará la participación de los distintos organismos provinciales, municipales y de la comunidad organizada para prevenir la siniestralidad vial.