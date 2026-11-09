ExpoFuturo 2026: así será la gran muestra educativa que desplegará Salta

ExpoFuturo 2026, la muestra de oferta educativa destinada a estudiantes del último tramo del secundario, se llevará a cabo los días 10 y 11 de noviembre en la Usina Cultural y en el Colegio N.º 5080 "Dr. Antonio de Castro" (ex Nacional). El acto de apertura oficial se realizará el martes 10 de noviembre a las 10:00 en el Anfiteatro de la Usina Cultural. Según detalló la ministra de Educación y Cultura, Cristina Fiore, el evento combinará la modalidad presencial en el área metropolitana y General Güemes con jornadas institucionales en toda la provincia.

El esquema presencial recibirá a más de 27.000 alumnos de los dos últimos años del secundario, escuelas técnicas y la modalidad Jóvenes y Adultos (EPJA), pertenecientes a 197 instituciones de Salta Capital, Cerrillos, Rosario de Lerma, La Caldera y General Güemes.

Universidades, institutos y fuerzas de seguridad presentes

El recorrido incluirá las propuestas de universidades como UNSa, UCASAL y UPATECO; casas de estudio a distancia como Kennedy, Morón, UCES, Blas Pascal, Siglo 21 y FASTA; más de 30 institutos de Educación Superior; 24 centros de Formación Profesional y la Escuela de Emprendedores de la Municipalidad de Salta.

También estarán presentes fuerzas de seguridad y defensa como el Colegio Militar de la Nación, el Servicio Penitenciario provincial, la Policía de Salta, Gendarmería Nacional y la Armada Argentina.

Jornadas institucionales en el interior de la provincia

En paralelo, de manera simultánea, se desarrollarán las Jornadas Institucionales ExpoFuturo en los demás departamentos. Esta modalidad permitirá que más de 20.000 estudiantes conozcan las opciones de formación disponible a través de una plataforma virtual, que ofrecerá además actividades para acompañar sus decisiones sobre el futuro profesional.

En total, la iniciativa alcanzará a 434 establecimientos y más de 47.000 jóvenes del territorio salteño.