El Día de la Tradición tendrá su gran festejo a puro folclore y música en vivo

El Municipio celebrará el Día de la Tradición con un gran festejo que reunirá música en vivo y danzas folclóricas para rendir homenaje a nuestras raíces, costumbres y expresiones culturales.

Durante la mañana, la Banda Municipal «25 de Mayo» y el grupo folclórico Los Ceibales aportarán la música, mientras que la Escuela de Danzas Belén Jaramillo y Nativos Dance Company ofrecerán distintos cuadros coreográficos protagonizados por niños, jóvenes y adultos. También se sumarán bailarines de la Peña Balderrama, con todo el espíritu y la expresión de nuestra danza folclórica.

De esta manera, la explanada del Cabildo será escenario de un encuentro pensado para compartir nuestras tradiciones y disfrutar de la música y la danza junto a vecinos y turistas.

El Cabildo se teñirá de celeste y blanco

En el marco de la conmemoración del Día de la Tradición, el edificio histórico se iluminará con los colores de la bandera argentina el martes 10 de noviembre, de 20 a 00 horas. La intervención ofrecerá una postal especial para vecinos y turistas en una fecha significativa para nuestra identidad cultural.