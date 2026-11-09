El Día de la Tradición tendrá su gran festejo a puro folclore y música en vivo
Será este martes 10 desde las 11 en la explanada del Cabildo. Participarán la Banda Municipal, Nativos Dance Company, la Escuela de Danzas de Belén Jaramillo, el grupo Los Ceibales y bailarines de la Peña Balderrama. Además, a las 20, el edificio se iluminará con los colores celeste y blanco.
Salta Hoy
09 / 11 / 2026
El Municipio celebrará el Día de la Tradición con un gran festejo que reunirá música en vivo y danzas folclóricas para rendir homenaje a nuestras raíces, costumbres y expresiones culturales.
Durante la mañana, la Banda Municipal «25 de Mayo» y el grupo folclórico Los Ceibales aportarán la música, mientras que la Escuela de Danzas Belén Jaramillo y Nativos Dance Company ofrecerán distintos cuadros coreográficos protagonizados por niños, jóvenes y adultos. También se sumarán bailarines de la Peña Balderrama, con todo el espíritu y la expresión de nuestra danza folclórica.
De esta manera, la explanada del Cabildo será escenario de un encuentro pensado para compartir nuestras tradiciones y disfrutar de la música y la danza junto a vecinos y turistas.
El Cabildo se teñirá de celeste y blanco
En el marco de la conmemoración del Día de la Tradición, el edificio histórico se iluminará con los colores de la bandera argentina el martes 10 de noviembre, de 20 a 00 horas. La intervención ofrecerá una postal especial para vecinos y turistas en una fecha significativa para nuestra identidad cultural.