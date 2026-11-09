León XIV: “Para construir la Argentina unida hay que superar la polarización dialéctica”

El papa León XIV comenzó su discurso ante el mundo del trabajo reunido en la UCA con un agradecimiento a los presentes. "Tenía un profundo deseo de encontrarme con todos ustedes, representantes del mundo del trabajo en Argentina", afirmó.

"De la misma forma que la música nos ayuda a elevar el alma a Dios y a trascender lo cotidiano de nuestra vida, el trabajo nos invita a colaborar en la maravillosa y armónica obra del Señor. A este respecto, san Juan Pablo II nos recordaba que 'el hombre, creado a imagen de Dios, mediante su trabajo participa en la obra del Creador, y según la medida de sus propias posibilidades, en cierto sentido, continúa desarrollándola y la completa, avanzando cada vez más en el descubrimiento de los recursos y de los valores encerrados en todo lo creado'", sostuvo.

En ese sentido, señaló: "El trabajo, por lo tanto, no es un instrumento de conflicto, sino que contribuye a construir la realidad social mediante la aportación de todos y respetando el orden de la Creación. Esta convicción sigue siendo actual, por mucho que cambien las circunstancias que nos rodean e incluso la propia estructura del trabajo. Hoy en día, el trabajo, en su fundamento antropológico y en la dimensión global que lo caracteriza, se enfrenta no solo a los fundamentos de la economía, sino también al reto de la crisis ecológica y al uso irresponsable de los recursos del planeta".

León XIV: "El desempleo es un auténtico drama en la vida de quien lo padece"

En otro pasaje de su discurso, el papa León XIV habló sobre el desempleo y aseguró: "Es un auténtico drama en la vida de quien lo padece".

"Desde mi Predecesor León XIII, quien con el fin de fomentar la concordia entre las partes y eliminar los conflictos en el ámbito laboral planteó la necesidad de crear un equilibrio adecuado entre los principios de la economía, la visión de los empresarios y las necesidades del trabajador y de su familia. De ahí que el desempleo sea un auténtico drama en la vida de quien lo padece. Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico; es herir gravemente su dignidad, anular su capacidad de aportar a la sociedad y sumergirla en la exclusión social, fragmentando la cohesión del cuerpo social y destruyendo la acción comunitaria finalizada al bien común", señaló.

"Hay que construir una Argentina unida que supere la polarización": el mensaje del Papa ante el mundo del trabajo

El papa León XIV también brindó un mensaje de unión y pidió que se construya una Argentina "unida que supere la polarización".

"Al igual que Dios nos ha creado de manera singular, Él cuenta también, de modo individual, con cada uno de nosotros. Pero, a la vez, nos invita a la comunión, entrando en relación con Él y con los demás. Este es el camino para construir la Argentina unida que deseamos para el futuro, una auténtica 'amistad social' en los términos de Fratelli tutti, que supere la polarización dialéctica y configure una arquitectura de la paz fundada en la justicia y el diálogo, a nivel nacional y multilateral", sostuvo.

Fuente: TN - El Tribuno de Jujuy