Una salteña le pidió al papa León XIV aliento para comunidades originarias

Una historia de superación, lucha colectiva y compromiso con las mujeres de los pueblos originarios llegó hasta el papa León XIV, de la mano de una salteña. Soledad Cuéllar, de la comunidad Aba Guaraní de la misión San Francisco de Pichanal, tomó la palabra durante el encuentro del Pontífice con representantes del mundo del trabajo, realizado en la Universidad Católica Argentina (UCA), y le pidió un mensaje que ilumine el camino de quienes se organizan desde abajo para salir adelante.

Frente al Santo Padre, la referente salteña contó que desde hace más de diez años acompaña distintos espacios comunitarios, una tarea que, según explicó, tiene una profunda relación con su propia historia personal.

"Fui una niña que sufrió, un adolescente que atravesó distintas violencias, una mujer que tuvo que seguir adelante sin saber de dónde sacaba las fuerzas", expresó al comenzar su intervención.

Cuéllar también puso de manifiesto las dificultades que atravesó por su condición de mujer y por pertenecer a un pueblo originario. "Conocí de cerca la discriminación y la falta de oportunidades", sostuvo.

Durante su exposición, relató el trabajo que desarrollan en el Hogar de Cristo Santa Clara, donde reciben a mujeres con problemas de consumo. Allí, explicó, aprendieron a comprender las historias que hay detrás de cada situación de adicción y la importancia del acompañamiento colectivo para lograr una recuperación.

"Detrás de una adicción siempre hay una historia, que ninguna llegó sola hasta ahí y ninguna sale sola tampoco", fue una de las reflexiones que compartió ante León XIV.

Ñande: un emprendimiento construido por mujeres

Otro de los ejes de su mensaje estuvo relacionado con Ñande, un emprendimiento comunitario cuyo nombre significa "nuestro" en lengua guaraní. Se trata de un espacio en el que las mujeres trabajan juntas, aprenden a producir, comercializar y organizarse para generar sus propias oportunidades.

"Ahí aprendimos a producir, a vender, a organizarnos. No esperamos que alguien viniera a darnos una oportunidad, la fuimos armando con nuestras propias manos entre varias", explicó.

Para Cuéllar, el trabajo representa mucho más que una fuente de ingresos. Es también una herramienta para recuperar la confianza, reconocer las propias capacidades y alcanzar autonomía.

"Eso para nosotras es el trabajo, no solamente generarse el pan, sino descubrir que una puede, que sirve, que tiene algo para dar", manifestó.

En ese sentido, compartió el cambio que observó en muchas de las mujeres que participan de estos espacios: algunas llegaron sin poder mirar a los ojos y hoy lograron administrar su propio dinero.

El pedido al Papa

En el tramo final de su intervención, la representante de Pichanal trasladó esa experiencia al contexto de las comunidades originarias y de los sectores que encuentran en la organización colectiva una alternativa para enfrentar las dificultades.

"Santo Padre, en nuestras comunidades el trabajo casi siempre empieza así, juntándose unos pocos y sosteniéndose entre todos", señaló.

Finalmente, le confió al Papa el camino que construyen desde esos espacios comunitarios y le pidió una palabra que sirva de orientación para quienes, muchas veces sin esperar respuestas de otros sectores, buscan transformar su realidad mediante el esfuerzo compartido.

"Le confío ese camino, el de los que se organizan desde abajo, y le pido una palabra que nos ilumine. Gracias", concluyó Soledad Cuéllar ante León XIV.