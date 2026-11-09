El Papa León XIV recibió en la UCA un poncho tejido por un artesano de Seclantás

La entrega estuvo acompañada por unas palabras que destacaron el valor simbólico de la prenda y su vínculo con la cultura del trabajo argentino.

"Como testimonio de este encuentro con el mundo del trabajo, entregamos al papa León un poncho, diseñado y tejido por el artesano Terito Guzmán, oriundo de Seclantás, provincia de Salta. El poncho argentino, expresión de identidad, como abrigo del primer trabajador argentino, también expresa la dignidad del trabajo", expresó el orador durante la presentación.

La pieza fue especialmente diseñada para la ocasión. Sus colores combinan el celeste y blanco de la bandera argentina con el amarillo y blanco de la bandera del Vaticano. Además, lleva incorporado el escudo papal, en un trabajo que une la tradición artesanal de los Valles Calchaquíes con un símbolo de reconocimiento al Santo Padre.

León XIV recibió el obsequio con una sonrisa y evidente beneplácito. Luego tomó el poncho, lo desplegó y posó para las fotografías junto al arzobispo de Buenos Aires, José Cuerva.

Terito Guzmán es hijo de Tero Guzmán, reconocido artesano de Seclantás que también dejó su huella en la historia de los encuentros entre Salta y el Vaticano: fue quien confeccionó un poncho para el papa Juan Pablo II, entre otros trabajos destacados.