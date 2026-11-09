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Encontraron muerto en el dique Puerta de Díaz al joven de 24 años que era buscado

Franco Ávalos, quien tenía una discapacidad y asistía al Centro Incluir, estaba desaparecido desde el sábado.

Salta Hoy

09 / 11 / 2026

 

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La búsqueda de Franco Ávalos, de 24 años, terminó este lunes con el desenlace más triste. Pasado el mediodía, el cuerpo del joven fue encontrado en inmediaciones del espejo de agua del dique Puerta de Díaz, en Coronel Moldes.

Franco se encontraba desaparecido desde el pasado sábado y durante el domingo y las primeras horas de este lunes se desplegó un intenso operativo para tratar de localizarlo.

El hallazgo se produjo apenas unas horas después de que la Policía difundiera públicamente su búsqueda, cuando todavía continuaban los pedidos de colaboración para encontrarlo.

Por el momento, no se informaron oficialmente las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.

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