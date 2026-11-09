Un detenido por un homicidio ocurrido en Vaqueros

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios en turno, María Luján Sodero Calvet, tomó intervención tras el reporte de la muerte violenta de un hombre mayor de edad en barrio San Nicolás de la localidad de Vaqueros, durante la mañana de este lunes 9 de noviembre.

La esposa del fallecido realizó un llamado al Sistema de Emergencias 911, al encontrarlo herido en la puerta del domicilio. Al llegar la ambulancia, se constató que se encontraba sin signos vitales.

La fiscal Sodero Calvet se constituyó en el lugar, para coordinar las tareas del personal de Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y de la Unidad UGAP del Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF.

Sodero Calvet dispuso el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense del CIF, para realizar la autopsia y así determinar la causa del deceso y la contención de los familiares a través de la Guardia Psicosocial del Ministerio Público Fiscal.

Finalmente la fiscal adelantó que por el hecho se detuvo a un hombre mayor de edad, como sospechoso de haber tenido participación en el hecho. Indicó que la formalización de la investigación penal preparatoria se realizará el próximo miércoles.