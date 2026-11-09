El programa "Ver Para Ser Libres" realizó 1.550 controles y entregó 1.400 anteojos
El programa nacional ya recorrió 20 localidades de la provincia mediante el trabajo articulado entre el Ministerio de Capital Humano de la Nación y el Ministerio de Desarrollo Social de Salta. Asimismo, el operativo se realizó en esta oportunidad en Rosario de la Frontera.
Salta Hoy
09 / 11 / 2026
El programa nacional “Ver Para Ser Libres” completó su segunda semana de operativos en Salta con un balance de 1.550 controles oftalmológicos y 1.400 anteojos, alcanzando a niños y adolescentes de entre 6 y 17 años de 20 localidades de la provincia. La iniciativa, que comenzó el pasado 26 de octubre, continuará durante las próximas semanas con el objetivo de fortalecer el acceso a la salud visual y acompañar las trayectorias educativas de los estudiantes.
El despliegue territorial se lleva adelante mediante dos unidades móviles que recorren simultáneamente distintos municipios, permitiendo ampliar la cobertura de las prestaciones y acercar atención oftalmológica y anteojos sin cargo a comunidades del interior provincial.
La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Capital Humano de la Nación, encabezado por Sandra Pettovello, y se implementa en Salta mediante el trabajo articulado con el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, a cargo de Mario Mimessi, quien durante esta semana acompañó el operativo desarrollado en Rosario de la Frontera, donde se realizaron 100 controles oftalmológicos y se contabilizaron 96 anteojos.
Durante la segunda semana, los equipos profesionales continuaron su recorrido por distintas regiones de la provincia. En Embarcación se realizaron 98 controles oftalmológicos y se contabilizaron 94 anteojos, mientras que en Metán se concretaron 100 controles y 100 anteojos. Por su parte, en Dragones se efectuaron 93 controles y se alcanzó un total de 63 anteojos.
Los operativos también llegaron a Pluma de Pato, donde se realizaron 47 controles oftalmológicos y se contabilizaron 33 anteojos, y a El Tala, con 85 controles y 85 anteojos. En tanto, en Coronel Juan Solá (Morillo) se concretaron 89 controles y 74 anteojos, mientras que en La Candelaria se realizaron 59 controles y se contabilizaron 59 anteojos.
Finalmente, las jornadas del viernes se desarrollaron en Los Blancos, con 66 controles oftalmológicos y 55 anteojos, y en El Jardín, donde se realizaron 55 controles y se alcanzó un total de 55 anteojos.
El programa cuenta con unidades móviles equipadas para realizar evaluaciones oftalmológicas y facilitar la entrega de anteojos sin cargo a estudiantes que presentan dificultades visuales. En aquellos casos que requieren lentes con características específicas, se gestiona su confección en laboratorio.
Próximos operativos
Del 9 al 13 de noviembre
Móvil 1
09/11 – Urundel
10/11 – Colonia Santa Rosa
11/11 – Hipólito Yrigoyen
12/11 – Orán
13/11 – Isla de Cañas
Móvil 2
09/11 – Guachipas
10/11 – La Viña
11/11 – Coronel Moldes
12/11 – Chicoana
13/11 – Rosario de Lerma
Del 16 al 20 de noviembre
Móvil 1
16/11 – Rivadavia Banda Sur
17/11 – La Unión
18/11 – Jornada de traslado
19/11 – El Bordo
20/11 – Campo Santo
Móvil 2
16/11 – Cachi
17/11 – Seclantás
18/11 – Molinos
19/11 – Angastaco
20/11 – San Carlos
Del 23 al 27 de noviembre
Móvil 1
24/11 – Río Piedras
25/11 – Vaqueros
26/11 – La Caldera
27/11 – San Lorenzo
Móvil 2
24/11 – Animaná
25/11 – Cafayate
26/11 – El Carril
27/11 – La Merced