El programa nacional “Ver Para Ser Libres” completó su segunda semana de operativos en Salta con un balance de 1.550 controles oftalmológicos y 1.400 anteojos, alcanzando a niños y adolescentes de entre 6 y 17 años de 20 localidades de la provincia. La iniciativa, que comenzó el pasado 26 de octubre, continuará durante las próximas semanas con el objetivo de fortalecer el acceso a la salud visual y acompañar las trayectorias educativas de los estudiantes.

El despliegue territorial se lleva adelante mediante dos unidades móviles que recorren simultáneamente distintos municipios, permitiendo ampliar la cobertura de las prestaciones y acercar atención oftalmológica y anteojos sin cargo a comunidades del interior provincial.

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Capital Humano de la Nación, encabezado por Sandra Pettovello, y se implementa en Salta mediante el trabajo articulado con el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, a cargo de Mario Mimessi, quien durante esta semana acompañó el operativo desarrollado en Rosario de la Frontera, donde se realizaron 100 controles oftalmológicos y se contabilizaron 96 anteojos.

Durante la segunda semana, los equipos profesionales continuaron su recorrido por distintas regiones de la provincia. En Embarcación se realizaron 98 controles oftalmológicos y se contabilizaron 94 anteojos, mientras que en Metán se concretaron 100 controles y 100 anteojos. Por su parte, en Dragones se efectuaron 93 controles y se alcanzó un total de 63 anteojos.

Los operativos también llegaron a Pluma de Pato, donde se realizaron 47 controles oftalmológicos y se contabilizaron 33 anteojos, y a El Tala, con 85 controles y 85 anteojos. En tanto, en Coronel Juan Solá (Morillo) se concretaron 89 controles y 74 anteojos, mientras que en La Candelaria se realizaron 59 controles y se contabilizaron 59 anteojos.

Finalmente, las jornadas del viernes se desarrollaron en Los Blancos, con 66 controles oftalmológicos y 55 anteojos, y en El Jardín, donde se realizaron 55 controles y se alcanzó un total de 55 anteojos.

El programa cuenta con unidades móviles equipadas para realizar evaluaciones oftalmológicas y facilitar la entrega de anteojos sin cargo a estudiantes que presentan dificultades visuales. En aquellos casos que requieren lentes con características específicas, se gestiona su confección en laboratorio.

Próximos operativos

Del 9 al 13 de noviembre

Móvil 1

09/11 – Urundel

10/11 – Colonia Santa Rosa

11/11 – Hipólito Yrigoyen

12/11 – Orán

13/11 – Isla de Cañas

Móvil 2

09/11 – Guachipas

10/11 – La Viña

11/11 – Coronel Moldes

12/11 – Chicoana

13/11 – Rosario de Lerma

Del 16 al 20 de noviembre

Móvil 1

16/11 – Rivadavia Banda Sur

17/11 – La Unión

18/11 – Jornada de traslado

19/11 – El Bordo

20/11 – Campo Santo

Móvil 2

16/11 – Cachi

17/11 – Seclantás

18/11 – Molinos

19/11 – Angastaco

20/11 – San Carlos

Del 23 al 27 de noviembre

Móvil 1

24/11 – Río Piedras

25/11 – Vaqueros

26/11 – La Caldera

27/11 – San Lorenzo

Móvil 2

24/11 – Animaná

25/11 – Cafayate

26/11 – El Carril

27/11 – La Merced