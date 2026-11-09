Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre con una semana de actividades

La programación incluirá colectas externas de sangre, jornadas de capacitación y una feria abierta a la comunidad, en la semana previa a la conmemoración del Día del Técnico en Hemoterapia, que se celebra el 14 de noviembre.

Colectas externas

Las actividades de donación de sangre se realizarán en diferentes puntos de la ciudad:

*Martes 10 de noviembre: en el Concejo Deliberante de Salta, ubicado en avenida República del Líbano 990, de 8 a 13.

*Miércoles 11 de noviembre: en el Colegio Ernesto Miguel Aráoz, ubicado en Radio Esquel 2851, barrio Intersindical, de 9 a 15.

*Viernes 13 de noviembre: en el Hospital Señor del Milagro, Sarmiento 557, de 8.30 a 13. En esta oportunidad, se convocará especialmente a donantes del grupo O positivo.

Formación y actualización profesional

Además, el Centro Regional de Hemoterapia llevará adelante las jornadas de capacitación “Hemoterapia en Red, los días 10, 11 y 13 de noviembre, de 9 a 12, en el SUM de la institución, ubicado en Bolívar 687.

La propuesta está destinada a profesionales y estudiantes vinculados con la salud y el proceso transfusional, con el objetivo de fortalecer el trabajo interdisciplinario y promover el uso seguro, responsable y racional de los hemocomponentes.

Durante las jornadas se abordarán temas como el uso racional de hemocomponentes en situaciones de emergencia y obstetricia, y la medicina transfusional, sus costos, descartes y alternativas terapéuticas. La inscripción se debe realizar a través del siguiente link: https://forms.gle/FdfmcYMjLdmhcmWg9

Una feria para acercar la donación a la comunidad

El jueves 12 de noviembre, de 10 a 12, se realizará la Feria Integrativa de la Solidaridad por la Donación Voluntaria de Sangre, en el Centro Regional de Hemoterapia.

La actividad contará con la participación de instituciones educativas y organizaciones comprometidas con la promoción de la donación voluntaria, que compartirán experiencias e iniciativas de sensibilización.

También participarán SAMEC y los servicios transfusionales de los hospitales Señor del Milagro y Papa Francisco. Como actividad destacada, se realizará una simulación de situaciones críticas que requieren transfusiones sanguíneas de emergencia, con el propósito de visibilizar la importancia de los hemocomponentes y del trabajo de los equipos de salud en la atención de los pacientes.

Se recuerda la primera transfusión de sangre de la historia, efectuada en 1914 por el médico e investigador argentino Luis Agote, en el hospital Rawson de la ciudad de Buenos Aires. Ese hecho marcó un hito en la historia de la medicina, ya que por primera vez se logró con éxito la transfusión de sangre anticoagulada.

La Semana del Donante representa una oportunidad para reconocer el compromiso solidario de quienes donan sangre, destacar la labor de los profesionales y técnicos en Hemoterapia y recordar la importancia de contar con donantes voluntarios y habituales durante todo el año.