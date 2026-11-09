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EN VIVO 13:00 a 14:00 HRS

Salta Hoy

Conducción: César Alurralde y Delia Aguilar

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Salta se unió a la visita histórica del Papa con una gran celebración en Plaza España

En avenida Entre Ríos y Luis Burela, la jornada comunitaria comenzó a las 9:00, en un trabajo coordinado entre el Arzobispado y la Municipalidad de Salta.

Salta Hoy

09 / 11 / 2026

 

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Se desarrollaron espectáculos culturales, la presentación de coros, música en vivo y la entronización de la Virgen de Luján. 

A partir de las 11:30, los fieles siguieron la Santa Misa del papa León XIV en directo a través de pantallas gigantes instaladas en el predio. 

El evento contó con puestos de hidratación y baños químicos, y concluyó con la presentación de la Banda de Música Municipal.

Se sugirió a los vecinos asistir con protección solar, gorra y reposeras.

En la previa de la transmisión, hubo momentos de oración y testimonios de vecinos que expresaron su alegría por la presencia del Papa en el país.

Muchos llegaron temprano para ganar un lugar cercano a la pantalla que emitió todas las instancias de la invocación religiosa, otro grupo de fieles se refirió a la visita del Sumo Pontífice.

Familias y grupos religiosos compartieron la previa

 

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