Salta se unió a la visita histórica del Papa con una gran celebración en Plaza España
En avenida Entre Ríos y Luis Burela, la jornada comunitaria comenzó a las 9:00, en un trabajo coordinado entre el Arzobispado y la Municipalidad de Salta.
Salta Hoy
09 / 11 / 2026
Se desarrollaron espectáculos culturales, la presentación de coros, música en vivo y la entronización de la Virgen de Luján.
A partir de las 11:30, los fieles siguieron la Santa Misa del papa León XIV en directo a través de pantallas gigantes instaladas en el predio.
El evento contó con puestos de hidratación y baños químicos, y concluyó con la presentación de la Banda de Música Municipal.
Se sugirió a los vecinos asistir con protección solar, gorra y reposeras.
En la previa de la transmisión, hubo momentos de oración y testimonios de vecinos que expresaron su alegría por la presencia del Papa en el país.
Muchos llegaron temprano para ganar un lugar cercano a la pantalla que emitió todas las instancias de la invocación religiosa, otro grupo de fieles se refirió a la visita del Sumo Pontífice.
Familias y grupos religiosos compartieron la previa