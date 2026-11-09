Salta se unió a la visita histórica del Papa con una gran celebración en Plaza España

Se desarrollaron espectáculos culturales, la presentación de coros, música en vivo y la entronización de la Virgen de Luján.

A partir de las 11:30, los fieles siguieron la Santa Misa del papa León XIV en directo a través de pantallas gigantes instaladas en el predio.

El evento contó con puestos de hidratación y baños químicos, y concluyó con la presentación de la Banda de Música Municipal.

Se sugirió a los vecinos asistir con protección solar, gorra y reposeras.

En la previa de la transmisión, hubo momentos de oración y testimonios de vecinos que expresaron su alegría por la presencia del Papa en el país.

Muchos llegaron temprano para ganar un lugar cercano a la pantalla que emitió todas las instancias de la invocación religiosa, otro grupo de fieles se refirió a la visita del Sumo Pontífice.

Familias y grupos religiosos compartieron la previa