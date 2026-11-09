León XIV reclamó una economía al servicio de las personas

Las palabras del Santo Padre resonaron en un auditorio que reunió a dirigentes del oficialismo y la oposición, gobernadores, autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. Fue el momento central de una jornada histórica, que marcó el regreso de un Papa a territorio argentino después de 39 años.

El mensaje estuvo atravesado por una preocupación concreta: las condiciones de vida de los argentinos. León XIV habló de quienes no consiguen trabajo, de los adultos mayores, de las familias que atraviesan dificultades económicas y de los jóvenes que sienten que deben abandonar su país para construir un futuro.

También abordó la importancia de la convivencia democrática, la responsabilidad de quienes ejercen el poder, la defensa de la vida desde la gestación, el cuidado del ambiente y los desafíos que plantea la inteligencia artificial.



Y hubo un lugar especial para Francisco. El pontífice recordó a su antecesor argentino, cuya historia personal y religiosa estuvo profundamente vinculada con Buenos Aires, aunque nunca pudo regresar al país durante los doce años de su pontificado.

Uno de los momentos más destacados del discurso llegó cuando León XIV se refirió al trabajo, la producción y las dificultades económicas que atraviesan distintos sectores de la sociedad argentina.

Ante el presidente Javier Milei, el Papa reconoció el valor de la iniciativa privada, la inversión y la creación de oportunidades, pero remarcó que el crecimiento no puede evaluarse únicamente mediante indicadores económicos.

El desarrollo, sostuvo, debe alcanzar también a quienes encuentran mayores dificultades para sostener sus hogares y construir un proyecto de vida.

En ese contexto, destacó el esfuerzo cotidiano de los trabajadores argentinos, desde quienes desarrollan actividades rurales hasta quienes se desempeñan en escuelas, hospitales, talleres y emprendimientos.

"El trabajo permite a una persona sustentar a los suyos, desarrollar sus capacidades y saberse partícipe de la construcción de la patria", expresó.