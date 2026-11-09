León XIV en Argentina: Visita al Cottolengo

La agenda de actividades del papa León XIV para hoy, comenzará en el Cottolengo Don Orione y finalizará, cerca de la noche, en la Casa Arzobispal, en una cena con los obispos argentinos.

Desde la Nunciatura Apostólica en la Ciudad, viajará hacia la provincia de Buenos Aires, recorrerá parte del conurbano con el Papamóvil y llegará, a las 9.15, a la localidad de Claypole, donde visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione: allí caminará por el parque en el que conviven más de 400 personas con discapacidad y brindará un pequeño discurso.

En esa localidad, el Papa tiene previsto un encuentro con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y otros miembros del Gabinete; luego, cantará el artista Abel Pintos.

A las 11.30 volverá a la Ciudad donde llevará a cabo la Santa Misa en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo: el mensaje estará dedicado a las familias y cerca de las 13, el Sumo Pontífice comenzará su despedida. Habrá un cierre musical.

Por la tarde, León XIV participará de un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA) situada en Puerto Madero, alrededor de las 16 y, una hora y media después, se reunirá con líderes de comunidades cristianas y de distintas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

Para finalizar la jornada, a las 18.45, asistirá a la celebración de las vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales y a las 19.45. concurrirá a la cena con los obispos argentinos en la Casa Arzobispal.