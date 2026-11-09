Feriado papal en Salta

Están con sus puertas abiertas y en los horarios habituales los supermercados, El Portal Salta Shopping, y el Mercado Cofruthos.

Los mercados municipales como el San Miguel permanecen cerrados.

Tampoco hay atención en bancos, ANSES ni dependencias públicas.

A todo esto, los servicios esenciales como la recolección de residuos a cargo de Agrotécnica Fueguina operan con total normalidad.



