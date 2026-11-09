Feriado papal en Salta
Con motivo del feriado nacional excepcional por la histórica visita del papa León XIV, Salta Capital mantiene este lunes una actividad comercial parcial.
Salta Hoy
09 / 11 / 2026
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Están con sus puertas abiertas y en los horarios habituales los supermercados, El Portal Salta Shopping, y el Mercado Cofruthos.
Los mercados municipales como el San Miguel permanecen cerrados.
Tampoco hay atención en bancos, ANSES ni dependencias públicas.
A todo esto, los servicios esenciales como la recolección de residuos a cargo de Agrotécnica Fueguina operan con total normalidad.