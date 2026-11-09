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EN VIVO 13:00 a 14:00 HRS

Salta Hoy

Conducción: César Alurralde y Delia Aguilar

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Feriado papal en Salta

Con motivo del feriado nacional excepcional por la histórica visita del papa León XIV, Salta Capital mantiene este lunes una actividad comercial parcial.

Salta Hoy

09 / 11 / 2026

 

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Están con sus puertas abiertas y en los horarios habituales los supermercados, El Portal Salta Shopping, y el Mercado Cofruthos. 

Los mercados municipales como el San Miguel permanecen cerrados. 

Tampoco hay atención en bancos, ANSES ni dependencias públicas. 

A todo esto, los servicios esenciales como la recolección de residuos a cargo de Agrotécnica Fueguina operan con total normalidad. 


 

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