Conmoción en Vaqueros: Investigan la muerte de un hombre con un disparo de arma de fuego
La persona mayor de edad fue encontrada sin vida hoy alrededor de las 6:00 de la mañana, afuera de un domicilio del barrio San Nicolás, de esa localidad.
Salta Hoy
09 / 11 / 2026
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El cuerpo presentaba una aparente herida de arma de fuego y el caso es investigado por la Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas.
Según testimonios preliminares, la pareja de la víctima salió a ver qué ocurría cuando atendía a alguien que llamó a la puerta y halló el cuerpo en el piso.
"Personal policial y de salud trabajan en el lugar mientras se esperan mayores precisiones de la investigación", dijo la comisario Noelia Estrada, jefa de Prensa de la Policía de Salta.