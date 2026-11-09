Conmoción en Vaqueros: Investigan la muerte de un hombre con un disparo de arma de fuego

El cuerpo presentaba una aparente herida de arma de fuego y el caso es investigado por la Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas.

Según testimonios preliminares, la pareja de la víctima salió a ver qué ocurría cuando atendía a alguien que llamó a la puerta y halló el cuerpo en el piso.

"Personal policial y de salud trabajan en el lugar mientras se esperan mayores precisiones de la investigación", dijo la comisario Noelia Estrada, jefa de Prensa de la Policía de Salta.