Doble golpe al narcotráfico en las rutas de Tartagal

Dos operativos realizados con pocas horas de diferencia en Tartagal expusieron, una vez más, cómo las rutas del norte salteño son utilizadas como corredores del narcotráfico. En controles sobre la Ruta Nacional 34 y patrullajes por caminos rurales, Gendarmería Nacional logró secuestrar más de 33 kilos de droga y detener a tres personas, mientras que un cuarto sospechoso logró escapar y es intensamente buscado.

Cocaína en un remís sobre la Ruta 34

El primer procedimiento se concretó en el Paraje Cuña Muerta (km 1.437 de la RN 34). Allí, efectivos del Escuadrón 52 de Gendarmería detuvieron un Fiat Palio que funcionaba como remís con tres pasajeros a bordo.

Durante la inspección del vehículo, hallaron 22 paquetes rectangulares ocultos: el narcotest confirmó que se trataba de cocaína, con un peso total de 23,315 kilos. Además, se secuestraron seis kilos de hojas de coca de contrabando.

Por disposición de la Fiscalía Federal Descentralizada de Tartagal, los tres ocupantes quedaron detenidos, y se incautaron la droga, la mercadería ilegal y el vehículo utilizado para el traslado.

Persecución en caminos rurales: marihuana abandonada

Horas después, en un escenario muy distinto, personal de la Sección “Senda Hachada” realizaba patrullajes preventivos en la zona rural de La Invernada. Allí detectaron a un motociclista en actitud sospechosa.

Al notar la presencia de la patrulla, el conductor emprendió la fuga y arrojó una mochila antes de perderse por los senderos. Dentro del bolso, los gendarmes encontraron 10 paquetes rectangulares que dieron positivo para marihuana, con un peso total de 10,190 kilos.