Salta, entre las provincias con mayor tasa de presos por habitantes del país

Un informe reciente del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) vuelve a poner el foco sobre el crecimiento sostenido del encarcelamiento en Argentina y las fuertes desigualdades entre provincias. En ese mapa, Salta aparece por encima del promedio nacional en cantidad de personas privadas de la libertad por habitante.

Salta por encima de la media nacional

Según el relevamiento publicado en enero de 2026, la provincia registra una tasa de 267 personas privadas de la libertad cada 100.000 habitantes, un valor superior al promedio del país (258 cada 100.000). Este indicador ubica a Salta dentro del grupo de provincias con mayor nivel relativo de encarcelamiento, junto con Córdoba, Mendoza, Buenos Aires y Santa Fe.

El informe no señala a Salta como la jurisdicción más encarceladora, pero sí como parte del núcleo de distritos donde el uso de la prisión tiene un peso especialmente alto dentro del sistema penal.

Récord histórico de presos en Argentina

El dato provincial se inscribe en un contexto nacional inédito: Argentina alcanzó en 2024 la tasa de encarcelamiento más alta de su historia. Al 31 de diciembre de ese año, el sistema penitenciario contabilizaba 121.443 personas privadas de la libertad, una cifra récord que confirma una tendencia de largo plazo.

En los últimos 25 años, la población carcelaria creció a un promedio anual del 6%, con la única excepción de 2020, cuando la pandemia redujo transitoriamente el número de personas detenidas. Lejos de revertirse, la tendencia volvió a acelerarse: en 2024 el aumento interanual fue del 7,1%, uno de los más altos registrados.

Cárceles saturadas: 130 personas donde hay lugar para 100

El crecimiento del encarcelamiento no fue acompañado por una expansión equivalente de la infraestructura penitenciaria. A nivel nacional, las cárceles funcionan al 130,2% de su capacidad, lo que implica sobrepoblación estructural: hay, en promedio, 130 personas alojadas donde hay espacio para 100.

Aunque varias provincias ampliaron plazas durante 2024 (Buenos Aires, Jujuy, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán), el informe advierte que muchas de esas nuevas capacidades se destinaron a trasladar detenidos desde comisarías, lo que terminó incrementando el total de personas encarceladas sin resolver de fondo la problemática del hacinamiento.

Desigualdades entre provincias

Entre 2015 y 2024, la población carcelaria nacional creció un 67,7%, pero con saltos muy desiguales:

Santa Fe : +244,8%

Santiago del Estero : +138,2%

Córdoba: +116,6%

En menos de una década, algunas jurisdicciones más que duplicaron su población penitenciaria, lo que tensionó aún más a sistemas ya sobrecargados.

Condenados y procesados: quiénes están presos

A nivel nacional, el 62% de las personas privadas de la libertad tiene condena, mientras que el 37,3% está procesada (sin sentencia firme). Las diferencias provinciales son muy marcadas:

Neuquén : 99,6% de personas condenadas.

Chaco, Chubut y San Juan : más del 90% con condena.

Formosa (51%), Córdoba (49%), Buenos Aires (43%) y Misiones (39%) superan la media nacional de personas presas sin condena.

Qué delitos predominan

El informe también muestra el perfil del encarcelamiento: