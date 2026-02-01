“No hubo diálogo”: la CGT Salta endurece su postura frente a la reforma laboral

La CGT Regional Salta expresó un fuerte rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional, cuestionó el acompañamiento del Ejecutivo provincial a la iniciativa y denunció la falta de instancias de diálogo con el movimiento obrero. En ese marco, anunció la convocatoria a un paro general y una movilización para el 10 de febrero, en línea con la medida definida por la CGT a nivel nacional.

La postura fue expuesta en una conferencia de prensa encabezada por Carlos Rodas, secretario general de la CGT Salta, junto a la comisión directiva, en la sede de La Bancaria. Allí, el dirigente apuntó contra el gobernador Gustavo Sáenz y negó que exista consenso con los sindicatos en torno a la reforma.

“Este Gobierno provincial no debatió nada ni nos convocó a nada. Cuando dice que los trabajadores y los sindicatos están de acuerdo, miente”, afirmó Rodas, quien aseguró que la central obrera solicitó audiencias en reiteradas oportunidades para discutir la situación laboral y productiva de la provincia sin obtener respuestas.

Rodas aclaró que el rechazo no es a cualquier debate sobre modernización del sistema laboral, sino a una reforma que considera regresiva. “No se puede proponer una reforma laboral que perjudique a los trabajadores y disfrazarla de modernización. Si se actualizan convenios, debe ser para mejorar condiciones y beneficios, no para recortar derechos”, sostuvo.

En ese sentido, cuestionó el rumbo de las políticas nacionales al señalar que “se plancharon los salarios, se liberaron los precios y se empezaron a eliminar estatutos”, lo que, a su entender, profundiza la precariedad y el deterioro del poder adquisitivo.

Críticas a legisladores y pedido de definiciones

El titular de la CGT Salta también apuntó contra los legisladores nacionales por la provincia y anticipó que la central sindical iniciará una ronda de visitas para exigir posiciones claras. “Hay senadores que ya expresaron su apoyo total a la reforma. Prometieron una cosa en campaña y después votan lo contrario”, afirmó, y vinculó el impacto de la iniciativa con sectores sensibles como jubilados, trabajadores de prensa y sectores vulnerables.

“Presentamos propuestas y no hubo respuesta”

Por su parte, Jorge Maximiliano Muguertigue, secretario general de SUETRA, cuestionó el modo en que se está tramitando la reforma y denunció la exclusión de los trabajadores y de sectores productivos del debate. “Mientras no te llamen a participar y a poner tu impronta como sector —industria y preindustria—, se deja afuera a una parte central del esquema laboral”, advirtió.

Muguertigue puso en duda los beneficios reales del proyecto y consideró que la falta de convocatoria evidencia una “mala intención” en el tratamiento de la reforma.

Con el anuncio del paro y la movilización del 10 de febrero, la CGT Salta busca endurecer su postura y presionar para que el debate sobre cambios en el régimen laboral se dé con participación real de los trabajadores