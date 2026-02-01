Carlos Alcaraz hace historia en Australia: campeón del Open 2026

Carlos Alcaraz se consagró campeón del Open de Australia 2026 tras vencer en la final a Novak Djokovic por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5, en una remontada que ya quedó marcada como una de las grandes finales del tenis reciente. Con este triunfo, el murciano completa el único Grand Slam que le faltaba y firma una página histórica en el deporte.

Con apenas 22 años, Alcaraz se convierte en el tenista más joven de la historia en ganar los cuatro torneos de Grand Slam (Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open), superando el récord de Don Budge (1938). Además, alcanza su séptimo título de Grand Slam, una marca de precocidad que lo coloca por delante de Björn Borg, quien había establecido el registro en 1979.

El título en Melbourne completa un recorrido brillante:

US Open : 2022 y 2025

Roland Garros : 2024 y 2025

Wimbledon : 2023 y 2025

Open de Australia: 2026

A esto se suma otro dato histórico: Alcaraz es el quinto tenista en lograr el “Career Grand Slam” y ser número uno del mundo, integrando un grupo selecto junto a Andre Agassi, Roger Federer, Rafael Nadal (presente en la grada durante la final) y el propio Djokovic.

Djokovic, cerca del 25° grande

Para Novak Djokovic, la final tenía un condimento especial: hasta este torneo había ganado las 10 finales que disputó en el Open de Australia y buscaba convertirse en el primer tenista de la historia (hombre o mujer) en conquistar 25 títulos de Grand Slam. No lo logró esta vez, pero el serbio no escatimó elogios para el nuevo campeón: