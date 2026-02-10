Emiten alerta nivel amarillo por tormentas fuertes para esta noche en los Valles

El área de cobertura comprende los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, Valles de La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y de San Carlos.

También para los departamentos Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera.

Además de la pre Puna de Iruya, Orán, y Santa Victoria.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que la región será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes.

Podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de manera local.