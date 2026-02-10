 imagen

El mediodía de Radio Salta

Conducción: Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

Área Chica

Programa Deportivo 

Los Bohemios

Programa Cultural 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

Punto de Encuentro

Periodístico

60 Municipios

Red Federal de Información local.

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Emiten alerta nivel amarillo por tormentas fuertes para esta noche en los Valles

El alerta se extiende a las zonas norte y este de la provincia. Mirá los detalles.

Salta Hoy

10 / 02 / 2026

 

El área de cobertura comprende los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, Valles de La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y de San Carlos.

También para los departamentos Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera.

Además de la pre Puna de Iruya, Orán, y Santa Victoria.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que la región será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. 

Podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h. 

Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de manera local.

 

AM840

FM96.9

