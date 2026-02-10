Grooming: Un hombre fue detenido tras intentar reunirse con una menor de 13 años

[Imagen ilustrativa]

La madre de la menor presentó una denuncia después de encontrar conversaciones inapropiadas en el teléfono de su hija.

Para proteger a la niña, la madre se hizo pasar por ella en las comunicaciones.

El 7 de febrero, se organizó con la Brigada de Investigaciones de la Policía un encuentro simulado en un corredor de colectivo en la localidad de Vaqueros, donde el acusado fue detenido.

La fiscal solicitó prisión preventiva para el imputado.