El mediodía de Radio Salta

Conducción: Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Grooming: Un hombre fue detenido tras intentar reunirse con una menor de 13 años

La fiscal Sofía Cornejo imputó al sujeto de 31 años por contactar a la niña a través de redes sociales con fines sexuales.

Salta Hoy

10 / 02 / 2026

 

[Imagen ilustrativa]

La madre de la menor presentó una denuncia después de encontrar conversaciones inapropiadas en el teléfono de su hija. 

Para proteger a la niña, la madre se hizo pasar por ella en las comunicaciones. 

El 7 de febrero, se organizó con la Brigada de Investigaciones de la Policía un encuentro simulado en un corredor de colectivo en la localidad de Vaqueros, donde el acusado fue detenido. 

La fiscal solicitó prisión preventiva para el imputado. 

 

AM840

FM96.9

