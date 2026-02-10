 imagen

EN VIVO 11:00 a 13:00 HRS

El mediodía de Radio Salta

Conducción: Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Finaliza "Verano a lo grande"

Se trata de una propuesta que la Municipalidad de Salta organizó para los adultos mayores en el balneario Carlos Xamena con distintas actividades recreativas.

Salta Hoy

10 / 02 / 2026

 

VER GALERÍA

 

“Más de 100 personas en cada jornada desde el inicio de las actividades en enero cada martes y jueves  integrando barrios y centros de jubilados. Entendemos el deseo de bienestar que ellos tienen”, dijo a Radio Salta la Lic. Cecilia Cárdenas, directora General de Adultos Mayores de la Municipalidad de Salta.

Dos de las asistentes con mucha alegría destacaron la posibilidad de compartir, divertirse y conocer nuevos amigos. 

 

AM840

FM96.9

  Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  +54 387-424-6222

