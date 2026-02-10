“Más de 100 personas en cada jornada desde el inicio de las actividades en enero cada martes y jueves integrando barrios y centros de jubilados. Entendemos el deseo de bienestar que ellos tienen”, dijo a Radio Salta la Lic. Cecilia Cárdenas, directora General de Adultos Mayores de la Municipalidad de Salta.

Dos de las asistentes con mucha alegría destacaron la posibilidad de compartir, divertirse y conocer nuevos amigos.