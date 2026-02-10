Clases con esquema completo de vacunas

La directora del Programa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública, Sandra Villagrán, dijo que las vacunas están disponibles en todos los centros de salud para niños y adolescentes.

En cuanto a la vacuna antigripal, la profesional dijo que aún no hay fecha pero admitió que “estamos a tiempo”.

Finalmente dijo que hubo un cambio a nivel mundial en relación a la cobertura de vacunación.

“En salta en 2025 hemos recuperado esas coberturas”, valoró Sandra Villagrán.