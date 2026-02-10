Clases con esquema completo de vacunas
Las autoridades instan a la comunidad a vacunar a sus niños en estos días que están completando los certificados de salud para presentar en los establecimientos educativos.
Salta Hoy
10 / 02 / 2026
VER GALERÍA
La directora del Programa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública, Sandra Villagrán, dijo que las vacunas están disponibles en todos los centros de salud para niños y adolescentes.
En cuanto a la vacuna antigripal, la profesional dijo que aún no hay fecha pero admitió que “estamos a tiempo”.
Finalmente dijo que hubo un cambio a nivel mundial en relación a la cobertura de vacunación.
“En salta en 2025 hemos recuperado esas coberturas”, valoró Sandra Villagrán.