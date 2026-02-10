Nueva Ley de Lemas: “Volver a fortalecer los partidos”

“La gente se dio cuenta que las PASO era una encuesta cara y solo medía posiciones políticas, derogamos, pero quedaba pendiente el proceso de elección de candidaturas. Ante ese vacío decidimos presentar el proyecto”, explicó en el programa Radio Salta en Vacaciones.

“Permitirá la participación de todos los que quieran hacerlo y recuperar la identidad política”, insistió el legislador por el departamento General Güemes.

Para la oposición es volver a la Ley de Lemas.

“Tiene similitudes pero otro espíritu. Hay mucha tela para cortar y coser”, sentenció. Y dijo que habrá ronda de diálogo con todos los sectores “para sacar la mejor ley que permita una elección democrática”.

Sobre el proyecto, Germán Ralle dijo que fue conversado previamente con legisladores y ayer también lo conversó con el gobernador Gustavo Sáenz anticipando la participación en el análisis como integrantes del Gobierno provincial.

Finalmente se mostró en contra de otro proyecto ingresado a la cámara de diputados que pretende eliminar la tolerancia cero en materia de controles de alcoholemia, estableciendo un permitido de 0,5 gramos de alcohol en sangre.

“Acompañé la lucha de PAVICEI y mi postura es a favor de tolerancia cero”, enfatizó en relación al contacto con la organización Padres de Víctimas de Conductores Ebrios e Irresponsables.

Por su parte, Raúl Córdoba, referente de Estrellas Amarillas Salta, dijo que el proyecto “es un retroceso". Es totalmente absurdo. Tolerancia cero se creó a través de la tragedia”, enfatizó en el programa El Mediodía de Radio Salta.

Estrellas Amarillas tienen como iniciativa generar conciencia en la vía pública, dibujando las estrellas en los lugares donde una personas murió por un accidente de tránsito.

“No tienen fundamentos”, reflexionó sobre el proyecto ingresado en la Legislatura.