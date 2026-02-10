Nueva Ley de Lemas: “Volver a fortalecer los partidos”

 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Radio Salta en Vacaciones

Magazine informativo.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Nueva Ley de Lemas: “Volver a fortalecer los partidos”

Lo dijo el diputado Germán Rallé en defensa del proyecto oficialista que ingresó en la Cámara de Diputados sobre cambios en las leyes electorales en la provincia que permiten la conformación de alianzas o frentes dentro de los partidos para sumar votos a los candidatos con mayor caudal.

Salta Hoy

10 / 02 / 2026

 

“La gente se dio cuenta que las PASO era una encuesta cara y solo medía posiciones políticas, derogamos, pero quedaba pendiente el proceso de elección de candidaturas. Ante ese vacío decidimos presentar el proyecto”, explicó en el programa Radio Salta en Vacaciones. 

“Permitirá la participación de todos los que quieran hacerlo y recuperar la identidad política”, insistió el legislador por el departamento General Güemes.

Para la oposición es volver a la Ley de Lemas.

“Tiene similitudes pero otro espíritu. Hay mucha tela para cortar y coser”, sentenció. Y dijo que habrá ronda de diálogo con todos los sectores “para sacar la mejor ley que permita una elección democrática”.

Sobre el proyecto, Germán Ralle dijo que fue conversado previamente con legisladores y ayer también lo conversó con el gobernador Gustavo Sáenz anticipando la participación en el análisis como integrantes del Gobierno provincial.

Finalmente se mostró en contra de otro proyecto ingresado a la cámara de diputados que pretende eliminar la tolerancia cero en materia de controles de alcoholemia, estableciendo un permitido de 0,5 gramos de alcohol en sangre.

“Acompañé la lucha de PAVICEI y mi postura es a favor de tolerancia cero”, enfatizó en relación al contacto con la organización Padres de Víctimas de Conductores Ebrios e Irresponsables.

Por su parte, Raúl Córdoba, referente de Estrellas Amarillas Salta, dijo que el proyecto “es un retroceso". Es totalmente absurdo. Tolerancia cero se creó a través de la tragedia”, enfatizó en el programa El Mediodía de Radio Salta.  

Estrellas Amarillas tienen como iniciativa generar conciencia en la vía pública, dibujando las estrellas en los lugares donde una personas murió por un accidente de tránsito. 

“No tienen fundamentos”, reflexionó sobre el proyecto ingresado en la Legislatura.

 

