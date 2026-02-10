Avanza la investigación por la muerte de una mujer de 44 años en su casa

 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Radio Salta en Vacaciones

Magazine informativo.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Avanza la investigación por la muerte de una mujer de 44 años en su casa

Detuvieron a la pareja y en las próximas horas se realizará la audiencia de imputación. El hecho ocurrió este lunes en su domicilio de calle Buenos Aires al 1.100, de esta capital. El deceso se produjo por una herida de arma blanca.

Salta Hoy

10 / 02 / 2026

 

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios (UFEM), Luján Sodero Calvet, continúa con la investigación por la muerte de una mujer de 44 años, tras un hecho ocurrido en el interior de su vivienda familiar, ubicada en calle Buenos Aires al 1.100.

De acuerdo con el informe preliminar de autopsia realizado por el Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), el deceso se produjo como consecuencia de herida de arma blanca.

En el marco de los protocolos vigentes de la Procuración General de la Provincia, que establecen que toda muerte violenta debe ser investigada bajo la presunción inicial de un delito doloso hasta su esclarecimiento científico, la fiscal Sodero Calvet dispuso la demora de la pareja de la mujer, con quien convivía junto a una hija menor de edad. En ese contexto, el hombre permanece detenido y durante la jornada se realizará la audiencia de imputación, quedando su situación sujeta a la evolución del cuadro probatorio.

La menor en tanto, es asistida por el Gabinete Psicosocial del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

La investigación, llevada adelante por la Unidad de Investigación UGAP dependiente del D.I.C., continúa con un amplio y sostenido despliegue de medidas, que incluye el relevamiento de cámaras de seguridad, la recepción de testimonios, el análisis de la historia clínica de la víctima y todas aquellas diligencias conducentes al esclarecimiento del hecho, sin descartarse ninguna hipótesis.

 

