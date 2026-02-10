Cortes totales en el puente de Santa Lucía por daños estructurales
Así lo confirmó la Municipalidad de Salta y detalló que los cortes afectan tanto a vehículos como a peatones.
Salta Hoy
10 / 02 / 2026
La medida se tomó debido a desprendimientos y daños en la estructura del puente.
Personal de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial está presente en las cabeceras de la plataforma para controlar el flujo vehicular y garantizar la seguridad.
Se pide a los vecinos seguir las indicaciones y tener paciencia.