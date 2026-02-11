Nuevo equipamiento: El Hospital Materno Infantil incorporó un nuevo ecógrafo ocular
El dispositivo fue entregado por la fundación de ese nosocomio y está operativo en la Unidad de Oftalmología.
Salta Hoy
Contar con este equipo permitirá optimizar el diagnóstico de patologías oculares complejas de manera rápida, precisa y no invasiva.
El moderno ecógrafo ocular cuenta con tecnología de avanzada y es el primero con esta característica en el ámbito público y privado de la provincia.