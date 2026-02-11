Gimnasia de Jujuy y Central Córdoba juegan hoy en Salta por la Copa Argentina
El encuentro será desde las 21:15 en el estadio Padre Martearena y corresponde a los 32avos de final.
Salta Hoy
11 / 02 / 2026
Las entradas se venderán en Salta, a partir de hoy, en las boleterías del estadio mundialista Martearena, de 14 a 18.
Los simpatizantes del lobo jujeño podrán adquirir las entradas en las boleterías de plateas situada en calle Fernández Molina, mientras que los hinchas del ferroviario santiagueño podrán comprarlas en las boleterías situadas en el sector sur del estadio, sobre avenida Tavella.
Precios
Menores Popular (hasta 11 años): $40000.
Popular: $50000.
Platea Preferencial: $70000.
Platea Techada: $90000.