Gimnasia de Jujuy y Central Córdoba juegan hoy en Salta por la Copa Argentina

Las entradas se venderán en Salta, a partir de hoy, en las boleterías del estadio mundialista Martearena, de 14 a 18.

Los simpatizantes del lobo jujeño podrán adquirir las entradas en las boleterías de plateas situada en calle Fernández Molina, mientras que los hinchas del ferroviario santiagueño podrán comprarlas en las boleterías situadas en el sector sur del estadio, sobre avenida Tavella.

Precios

Menores Popular (hasta 11 años): $40000.

Popular: $50000.

Platea Preferencial: $70000.

Platea Techada: $90000.