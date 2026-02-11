 imagen

EN VIVO 19:00 a 20:00 HRS

Punto de Encuentro

Conducción: Lorena Medina

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Gimnasia de Jujuy y Central Córdoba juegan hoy en Salta por la Copa Argentina

El encuentro será desde las 21:15 en el estadio Padre Martearena y corresponde a los 32avos de final.

Salta Hoy

11 / 02 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Las entradas se venderán en Salta, a partir de hoy, en las boleterías del estadio mundialista Martearena, de 14 a 18.

Los simpatizantes del lobo jujeño podrán adquirir las entradas en las boleterías de plateas situada en calle Fernández Molina, mientras que los hinchas del ferroviario santiagueño podrán comprarlas en las boleterías situadas en el sector sur del estadio, sobre avenida Tavella.

Precios

Menores Popular (hasta 11 años): $40000.
Popular: $50000.
Platea Preferencial: $70000.
Platea Techada: $90000.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO