Renovaron el alerta nivel amarillo por tormentas fuertes para los Valles y Pre Puna norteña
Lo advirtió el Servicio Meteorológico Nacional para esta tarde y noche.
Salta Hoy
11 / 02 / 2026
El área de cobertura abarca los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y de San Carlos.
También los departamentos Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, zonas bajas de Chicoana, La Caldera y Rosario de Lerma, y zona montañosa de Cafayate.
La zona será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes.
Pueden estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas de 75 km/h.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm.