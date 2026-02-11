Siniestros viales: Dos muertes en las últimas horas

[Imagen ilustrativa]

Investigan el caso de una motociclista de 26 años, quien murió este martes tras caer a un precipicio de aproximadamente 200 metros. Sucedió en el paraje Toroyoc, a unos 6 kilómetros de Iruya.

La víctima vivía en el lugar y es la tercera víctima fatal en accidente de tránsito del mes de febrero.

En Colonia Santa Rosa en tanto, un hombre de 68 años murió tras sufrir una descarga al enchufar una herramienta de trabajo.

Asi lo informó el oficial Juan Posadas desde la oficina de Prensa de la Policía de Salta.

El uniformado también dio detalles de operativo policial que ya comenzó por el partido por Copa argentina que esta noche se jugará en el estadio Martearena.