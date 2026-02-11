 imagen

EN VIVO 19:00 a 20:00 HRS

Punto de Encuentro

Conducción: Lorena Medina

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Siniestros viales: Dos muertes en las últimas horas

Una motociclista de 26 años cayó a un precipicio de 200 metros en Iruya y murió. En Colonia Santa Rosa un hombre de 68 años falleció al enchufar una herramienta.

Salta Hoy

11 / 02 / 2026

 

VER GALERÍA

 

[Imagen ilustrativa]

Investigan el caso de una motociclista de 26 años, quien murió este martes tras caer a un precipicio de aproximadamente 200 metros. Sucedió en el paraje Toroyoc, a unos 6 kilómetros de Iruya.

La víctima vivía en el lugar y es la tercera víctima fatal en accidente de tránsito del mes de febrero.

En Colonia Santa Rosa en tanto, un hombre de 68 años murió tras sufrir una descarga al enchufar una herramienta de trabajo.

Asi lo informó el oficial Juan Posadas desde la oficina de Prensa de la Policía de Salta. 

El uniformado también dio detalles de operativo policial que ya comenzó por el partido por Copa argentina que esta noche se jugará en el estadio Martearena.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO