Paritarias: Este jueves comienza la discusión salarial 2026 entre Gobierno y gremios estatales
Desde la Unión de Docentes Argentinos (UDA) adelantaron que solicitarán la restitución del ex incentivo docente pero aclararon que el docente “no tiene voluntad de paro”.
Salta Hoy
11 / 02 / 2026
Daniel Amidei del gremio UDA dijo estar preocupados porque por segundo año los salarios terminaron por debajo de la inflación.
Y adelantó que solicitarán la recuperación del incentivo docente porque “es parte del sueldo docente”, insistió en el programa El Mediodía de Radio Salta.
“El docente hizo un gran esfuerzo cumpliendo con lo suyo a pesar que su salario se ha visto afectado. Y la provincia de Salta es cara”, reflexionó al analizar la realidad económica para el sector.
Sobre problemas en el inicio de clases, Amidei aclaró que “el docente no tiene voluntad de paro”.