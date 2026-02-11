Paritarias: Este jueves comienza la discusión salarial 2026 entre Gobierno y gremios estatales

Daniel Amidei del gremio UDA dijo estar preocupados porque por segundo año los salarios terminaron por debajo de la inflación.

Y adelantó que solicitarán la recuperación del incentivo docente porque “es parte del sueldo docente”, insistió en el programa El Mediodía de Radio Salta.

“El docente hizo un gran esfuerzo cumpliendo con lo suyo a pesar que su salario se ha visto afectado. Y la provincia de Salta es cara”, reflexionó al analizar la realidad económica para el sector.

Sobre problemas en el inicio de clases, Amidei aclaró que “el docente no tiene voluntad de paro”.