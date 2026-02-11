“La baja de edad de imputabilidad no traerá solución definitiva al problema de inseguridad”

[Imagen ilustrativa]

El Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina -en el que la Asesora General de Incapaces Mirta Lapad representa a Salta- junto la Asociación Civil de la Defensa Pública de la República Argentina-, manifestaron su “profunda preocupación” ante el Proyecto de Ley de Modificación al Régimen Penal Juvenil presentado recientemente por el Poder Ejecutivo Nacional al Honorable Congreso de la Nación.

En un comunicado, estas instituciones expresaron que bajar la edad de punibilidad es innecesario, ya que es poco representativa la cantidad de delitos graves cometidos por menores de 18 años y que, para la franja de los menores de 16 años, es aún inferior.

“Se necesita una política criminal más amplia. Los adolescentes no son los causales principales de la violencia”, puntualizó el funcionario judicial aunque admitió que la ley actual quedó obsoleta.

El Asesor de Incapaces norteño explicó además que “la mayoría de los delitos con adolescentes son contra la propiedad y no contra la vida, e ingresar a un dispositivo penal influye de manera negativa”, destacó en el programa El Mediodía de Radio Salta.