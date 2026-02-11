Salta registra seis casos de fiebre chikungunya

Cuatro de estos casos se han detectado en General San Martín, uno en Anta y otro en Rosario de la Frontera.

Dos de los pacientes en Salvador Mazza son hombres de 28 y 25 años que viajaron a Bolivia.

En Joaquín V. González, una mujer de 24 años, está bajo investigación para determinar el origen de su contagio.

El director general de Coordinación Epidemiológica, Francisco García Campos, enfatizó la importancia de la vigilancia activa y la participación comunitaria en la prevención.

Recomendó a la población estar alerta a síntomas como fiebre, dolor de cabeza y articulaciones, y consultar inmediatamente a un médico.