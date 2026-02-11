 imagen

El mediodía de Radio Salta

Conducción: Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

Área Chica

Programa Deportivo 

Los Bohemios

Programa Cultural 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

Punto de Encuentro

Periodístico

60 Municipios

Red Federal de Información local.

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Salta registra seis casos de fiebre chikungunya

Así lo confirmó el Ministerio de Salud Pública que instó a la población a reforzar las medidas de prevención y luchar contra el Aedes Aegypti, mosquito transmisor de la enfermedad.

11 / 02 / 2026

 

Cuatro de estos casos se han detectado en General San Martín, uno en Anta y otro en Rosario de la Frontera. 

Dos de los pacientes en Salvador Mazza son hombres de 28 y 25 años que viajaron a Bolivia. 

En Joaquín V. González, una mujer de 24 años, está bajo investigación para determinar el origen de su contagio. 

El director general de Coordinación Epidemiológica, Francisco García Campos, enfatizó la importancia de la vigilancia activa y la participación comunitaria en la prevención. 

Recomendó a la población estar alerta a síntomas como fiebre, dolor de cabeza y articulaciones, y consultar inmediatamente a un médico.

 

