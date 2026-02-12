A excepción del oeste, Salta está bajo alerta nivel amarillo por tormentas fuertes

El área de cobertura abarca el departamento General San Martín, y zona de Yunga de Iruya, Orán y Santa Victoria.

También los departamentos Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, zonas bajas de Chicoana, La Caldera y de Rosario de Lerma, y zona montañosa de Cafayate.

El alerta amarillo por tormentas involucra además a los departamentos Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de Frontera.

El Servicio Meteorológico Nacional precisó que el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Estarán acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.