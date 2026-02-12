Violencia en Hipólito Yrigoyen: Imputado por interceptar y atropellar a su expareja

La fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, imputó de forma provisional a un hombre de 49 años, como autor de los delitos de lesiones leves doblemente agravadas, amenazas y desobediencia judicial, en concurso real, en perjuicio de su expareja.

La investigación se inició a partir de la denuncia radicada por la damnificada, quien manifestó que mantuvo una relación de pareja con el imputado, finalizada hace aproximadamente un año, y que ambos tienen un hijo en común.

Según consta en su declaración, el hecho ocurrió en la madrugada del 9 de febrero, cuando la mujer se encontraba en un local de esparcimiento nocturno, de la localidad de Hipólito Yrigoyen. En ese contexto, ingresó la actual pareja del imputado, quien se dirigió hacia la denunciante con expresiones intimidantes.

Ante esta situación, la mujer decidió retirarse del lugar junto a su sobrina, desplazándose en una motocicleta hacia el domicilio de su hermana, ubicado en el barrio 20 Viviendas. Al arribar a inmediaciones del lugar, ambas fueron interceptadas de frente por el imputado, quien circulaba en una camioneta, lo que provocó la caída violenta de las dos ocupantes del rodado

La denunciante relató que, tras la caída, el imputado pasó con el vehículo por encima de sus piernas y le profirió amenazas, haciendo referencia de manera despectiva a las denuncias previas y a una medida de restricción vigente. El hecho fue presenciado por familiares y vecinos del lugar.

Como consecuencia del episodio, la mujer sufrió laceraciones en ambas piernas, lesiones que fueron certificadas médicamente el mismo día por el profesional interviniente.

Destacó la Fiscal Fuentes, que de las actuaciones preliminares surge que el imputado contaba con denuncias anteriores y se encontraba debidamente notificado de medidas judiciales vigentes, que le ordenaban abstenerse de ejercer actos de violencia contra la damnificada, dispuestas en septiembre de 2025.