EN VIVO 13:00 a 14:00 HRS

Salta Hoy

Conducción: César Alurralde y Delia Aguilar

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Chaya Rosarina: “Tratamos que la fiesta abra las puertas al turismo”

Así lo consideró el intendente de Rosario de la Frontera, Kuldeep Singh, en relación a la Chaya Rosarina que se desarrollará el domingo 15 y lunes 16 de febrero.

Salta Hoy

12 / 02 / 2026

 

El jefe comunal confirmó que ya registran reservas que llegan al 95 por ciento y confía en que será una convocatoria masiva que redundará en un movimiento económico importante.

Dentro del objetivo de consolidación como destino turístico, Kuldeep Singh destacó la formación por ejemplo con la carrera de turismo a través de UPATecO, en un trabajo junto a la provincia.

“Buscaremos crecer en mas hotelería con aguas termales”, anticipo en el programa Radio Salta en Vacaciones.


 

