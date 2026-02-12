Chaya Rosarina: “Tratamos que la fiesta abra las puertas al turismo”
Así lo consideró el intendente de Rosario de la Frontera, Kuldeep Singh, en relación a la Chaya Rosarina que se desarrollará el domingo 15 y lunes 16 de febrero.
El jefe comunal confirmó que ya registran reservas que llegan al 95 por ciento y confía en que será una convocatoria masiva que redundará en un movimiento económico importante.
Dentro del objetivo de consolidación como destino turístico, Kuldeep Singh destacó la formación por ejemplo con la carrera de turismo a través de UPATecO, en un trabajo junto a la provincia.
“Buscaremos crecer en mas hotelería con aguas termales”, anticipo en el programa Radio Salta en Vacaciones.