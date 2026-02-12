Prestaciones de servicios: Operativo municipal en la zona oeste
La Municipalidad de Salta desplegará esta tarde desde las 16:00, un amplio operativo de atención, asesoramiento y prestaciones de servicios en la escuela 4761 del barrio Roberto Romero.
Salta Hoy
12 / 02 / 2026
VER GALERÍA
Los vecinos podrán acercarse a los diferentes stands para recibir información y evacuar consultas relacionadas con una amplia variedad de servicios.
El equipo interdisciplinario dispondrá de: médicos, odontólogos, contadores, abogados, agentes sanitarios, paramédicos, policías comunitarios, vacunación, y servicios municipales, entre otros.