PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

“Mayor transparencia en la gestión pública”

Lo afirmó la vocera del Gobierno, Paula Benavidez, al confirmar la reglamentación de la Ley de Transparencia.

Salta Hoy

12 / 02 / 2026

 

“Cualquier ciudadano puede preguntar qué hace el Estado con la plata. La transparencia es un derecho“, explicó.

Además confirmó que el gobernador Gustavo Sáenz participará de "Argentina Week" del 9 al 11 de marzo en Nueva York. 

El encuentro reunirá a altos funcionarios del gobierno de Javier Milei, incluyendo al presidente, junto con líderes financieros y empresariales para atraer inversiones, con especial enfoque en los sectores de minería, energía y tecnología. 

“Salta llega como protagónico en desarrollo minero y energético. Además de minería, llevara una propuesta de desarrollo agroindustrial”, dijo Benavides 

En cuanto a la reforma laboral, la vocera destacó la eliminación del capítulo que establece una reducción del Impuesto a las Ganancias. 

Benavidez dijo que los planteos realizados por la senadora Flavia Royon, permitieron a salta contar con los 8 mil millones de pesos que significaba esa reducción impositiva.

 

AM840

FM96.9

NOMBRE RAREIO