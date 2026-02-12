“Mayor transparencia en la gestión pública”

“Cualquier ciudadano puede preguntar qué hace el Estado con la plata. La transparencia es un derecho“, explicó.

Además confirmó que el gobernador Gustavo Sáenz participará de "Argentina Week" del 9 al 11 de marzo en Nueva York.

El encuentro reunirá a altos funcionarios del gobierno de Javier Milei, incluyendo al presidente, junto con líderes financieros y empresariales para atraer inversiones, con especial enfoque en los sectores de minería, energía y tecnología.

“Salta llega como protagónico en desarrollo minero y energético. Además de minería, llevara una propuesta de desarrollo agroindustrial”, dijo Benavides

En cuanto a la reforma laboral, la vocera destacó la eliminación del capítulo que establece una reducción del Impuesto a las Ganancias.

Benavidez dijo que los planteos realizados por la senadora Flavia Royon, permitieron a salta contar con los 8 mil millones de pesos que significaba esa reducción impositiva.