Senadores aprobaron la reforma laboral

Sobre los incidentes fuera del Congreso, dijo que estaba “todo orquestado”.

En cuanto a los beneficios de la ley, Orozco explicó que Fondo de Asistencia Laboral prevé que en caso de que la empresa quiebre, los trabajadores puedan cobrar la indemnización.

“Es falso que la ley esté pensada en los empresarios. La ley no impone a uno sobre otro”, afirmó en el programa El Mediodía de Radio Salta.

En el marco de la reforma laboral, fue eliminado el Estatuto del Periodista.

“Tenía cuestiones obsoletas y bajo ningún punto de vista se retrocede”, explicó Emilia Orozco quien además es comunicadora social.