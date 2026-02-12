 imagen

Salta Hoy

Conducción: César Alurralde y Delia Aguilar

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Con nuevos cambios, el Senado aprobó la reforma laboral

Con 42 votos a favor y 30 en contra, el oficialismo logró la media sanción. Hubo concesiones a gremios y cámaras empresarias para tener la media sanción.

Salta Hoy

12 / 02 / 2026

 

Luego de que el Gobierno aceptara introducir "retoques" de último momento, la Cámara de Senadores aprobó anoche en general el proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei. Tras más de diez horas de debate en el recinto, pasadas la 1.20 de la madrugada de hoy, la votación en general arrojó 42 votos a favor y 30 en contra.

Noticia completa en diario El Tribuno

 

AM840

FM96.9

