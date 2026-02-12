 imagen

Salta Hoy

Conducción: César Alurralde y Delia Aguilar

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Pase Libre Estudiantil: SAETA en Cerrillos

Se realizó la jornada de renovación del Pase Libre Estudiantil en Cerrillos, tarea que fue coordinada en conjunto por SAETA y la Municipalidad local.

Salta Hoy

12 / 02 / 2026

 

Numerosos usuarios se hicieron presentes en el espacio Punto Digital situado en Av. General Güemes 420. Allí plantearon sus inquietudes respecto de los distintos beneficios con que cuenta SAETA y concretaron la actualización del Pase Libre para alumnos de nivel primario y secundario.

También se otorgaron turnos para trámite de duplicados y se realizaron bajas de tarjetas extraviadas facilitando la gestión.

La visita de SAETA a los municipios continuará este viernes en la localidad de Vaqueros.

 

AM840

FM96.9

