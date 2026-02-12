Pase Libre Estudiantil: SAETA en Cerrillos

Numerosos usuarios se hicieron presentes en el espacio Punto Digital situado en Av. General Güemes 420. Allí plantearon sus inquietudes respecto de los distintos beneficios con que cuenta SAETA y concretaron la actualización del Pase Libre para alumnos de nivel primario y secundario.

También se otorgaron turnos para trámite de duplicados y se realizaron bajas de tarjetas extraviadas facilitando la gestión.

La visita de SAETA a los municipios continuará este viernes en la localidad de Vaqueros.