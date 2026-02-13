Solicitan prisión preventiva para la pareja de la mujer encontrada sin vida en su casa
La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, Luján Sodero Calvet, pidió prisión preventiva para el hombre de 54 años.
13 / 02 / 2026
El imputado está detenido por la muerte de su pareja, ocurrida en su vivienda de calle Buenos Aires al 1100.
La autopsia reveló que la mujer falleció por múltiples heridas de arma blanca.
Durante la audiencia, el acusado prestó declaración asistido por su defensa.
La investigación continúa para esclarecer los hechos.