EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Solicitan prisión preventiva para la pareja de la mujer encontrada sin vida en su casa

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, Luján Sodero Calvet, pidió prisión preventiva para el hombre de 54 años.

Salta Hoy

13 / 02 / 2026

 

El imputado está detenido por la muerte de su pareja, ocurrida en su vivienda de calle Buenos Aires al 1100. 

La autopsia reveló que la mujer falleció por múltiples heridas de arma blanca. 

Durante la audiencia, el acusado prestó declaración asistido por su defensa. 

La investigación continúa para esclarecer los hechos.

 


 

