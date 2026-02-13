En Salta se concretó la primera reunión paritaria del año
Los docentes piden no perder el incentivo y una suba del 2,9%. Desde la Asociación Docente Provincial pidieron cubrir ahora la inflación de enero y el desfasaje del año pasado.
13 / 02 / 2026
El Ejecutivo destacó que por séptimo año consecutivo, el diálogo volvió a centrarse en la defensa del servicio público, la distribución equitativa de los recursos y el sostenimiento de la Provincia frente a un contexto nacional adverso.
Las partes se volverán a reunir el jueves de la semana que viene.