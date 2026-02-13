 imagen

EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

En Salta se concretó la primera reunión paritaria del año

Los docentes piden no perder el incentivo y una suba del 2,9%. Desde la Asociación Docente Provincial pidieron cubrir ahora la inflación de enero y el desfasaje del año pasado.

Salta Hoy

13 / 02 / 2026

 

El Ejecutivo destacó que por séptimo año consecutivo, el diálogo volvió a centrarse en la defensa del servicio público, la distribución equitativa de los recursos y el sostenimiento de la Provincia frente a un contexto nacional adverso.

Las partes se volverán a reunir el jueves de la semana que viene. 

 

AM840

FM96.9

