Operativo sanitario en El Galpón

El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, encabeza hoy desde las 10, en el salón Cultural de El Galpón una reunión de Gabinete, junto al Intendente local, Federico Sacca, para fortalecer las acciones de asistencia ante la emergencia climática que afectó a la zona.

Con el descenso paulatino del nivel del agua, el escenario epidemiológico entra en una fase crítica, ya que es el momento en que comienzan a manifestarse con mayor frecuencia enfermedades infecciosas, afecciones en la piel y cuadros respiratorios o gastrointestinales.

Por este motivo, la cartera sanitaria decidió reforzar la vigilancia en cada comunidad para prevenir brotes y garantizar una respuesta inmediata.