 imagen

EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Operativo sanitario en El Galpón

Tras el descenso de las aguas, se refuerza la vigilancia ante la posible aparición de cuadros infecciosos y respiratorios. Con el despliegue de especialistas se busca garantizar asistencia médica inmediata en las zonas más vulnerables.

Salta Hoy

13 / 02 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, encabeza hoy desde las 10, en el salón Cultural de El Galpón una reunión de Gabinete, junto al Intendente local, Federico Sacca, para fortalecer las acciones de asistencia ante la emergencia climática que afectó a la zona.

Con el descenso paulatino del nivel del agua, el escenario epidemiológico entra en una fase crítica, ya que es el momento en que comienzan a manifestarse con mayor frecuencia enfermedades infecciosas, afecciones en la piel y cuadros respiratorios o gastrointestinales.

Por este motivo, la cartera sanitaria decidió reforzar la vigilancia en cada comunidad para prevenir brotes y garantizar una respuesta inmediata.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO