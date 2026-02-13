Requieren juicio para un hombre acusado de estafas en la construcción de viviendas

La investigación comenzó tras la denuncia de un hombre que contrató a Tuvivienda.com para construir una casa prefabricada.

A pesar de los pagos realizados, la obra no fue terminada en el plazo acordado.

Otra mujer también lo denunció por incumplimientos similares en la construcción de su casa.

Las indagaciones revelaron que el imputado y las empresas involucradas no tienen habilitación comercial.