Continúa vigente en Salta el alerta nivel amarillo por tormentas fuertes

Abarca los departamentos Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, zonas bajas de Chicoana, La Caldera y Rosario de Lerma, y zona montañosa de Cafayate.

Se extiende al departamento San Martín y Yunga de Iruya, Orán y Santa Victoria.

También se esperan tormentas fuertes en los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y de San Carlos.

El Servicio Meteorológico Nacional explicó que la región mencionada será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes.

Estarán acompañadas de granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas de 80 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm.

En los niveles más altos de la cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de nieve o granizo.