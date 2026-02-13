 imagen

EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Continúa vigente en Salta el alerta nivel amarillo por tormentas fuertes

Es para esta tarde y noche, y madrugada del sábado. Mirá la zona de cobertura.

Salta Hoy

13 / 02 / 2026

 

Abarca los departamentos Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, zonas bajas de Chicoana, La Caldera y Rosario de Lerma, y zona montañosa de Cafayate.

Se extiende al departamento San Martín y Yunga de Iruya, Orán y Santa Victoria. 

También se esperan tormentas fuertes en los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y de San Carlos.

El Servicio Meteorológico Nacional explicó que la región mencionada será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. 

Estarán acompañadas de granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas de 80 km/h. 

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm. 

En los niveles más altos de la cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de nieve o granizo.

 

